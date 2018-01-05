2018-01-05T07:43:46+03:00
Экономика

Индекс Dow Jones впервые превысил отметку в 25 тысяч пунктов

Росту индекса могли способствовать хорошие показатели занятости в США
Юлия ДИВЕЕВА
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Индекс Dow Jones преодолел новую историческую отметкуИндекс Dow Jones преодолел новую историческую отметкуФото: REUTERS
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Впервые в истории американский промышленный фондовый индекс Dow Jones превысил показатель в 25 тысяч пунктов. Об этом свидетельствуют итоги торгов на Нью-йоркской фондовой бирже, которые завершились в четверг.

"Еще год назад мысль о том, что Dow Jones может достигнуть 25 тысяч пунктов, казалось дикой", - заявил вице-президент нью-йоркской финансовой компании E-Trade Стив Клауссен в интервью CNBC.

Он выразил уверенность, что одним из факторов, способствовавших росту индекса, стали хорошие показатели занятости в США.В декабре прошлого года частный сектор добавил 250 тысяч рабочих мест против ожидаемых тысяч.

Телеканал сообщает, что в пятницу, 5 января, должен быть опубликован новый отчет о занятости рабочих мест в США.

В конце декабря президент США Дональд Трамп заявил, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка.

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