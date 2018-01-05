В бухте у Рио-де-Жанейро нашли 88 мертвых дельфинов

5 Янв. 2018 2018-01-05T07:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В бухте неподалеку от Рио-де-Жанейро были найдены тела 88 мертвых дельфинов. Бразильские экологи пытаются выяснить причину произошедшего.

Как сообщает ABC, тела мертвых дельфинов были извлечены из бухты за последние 18 дней.

По словам биолога Леонардо Флача, гибель животных могла быть вызвана бактериями или вирусом.

«Мы никогда раньше с таким не сталкивались. Это трагедия. Каждый день мы находим четыре или пять мертвых дельфинов», — рассказал ученый.

Напомним, в августе 2017 года около бразильского города Армасан-дус-Бузиус спасли выбросившегося на берег 14-метрового горбатого кита. Огромное животное пролежало на суше почти двое суток. Все этот время волонтеры помогли ему дожить до прилива, дежуря рядом с китом и обливая его водой из ведер.