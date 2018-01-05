В Японии голубого тунца весом 405 кг продали на аукционе за 323 тыс. долларов
В Токио голубой тунец весом в 405 килограммов был продан за 36,45 миллионов иен или 323 тысячи долларов. На известном токийском рынке морепродуктов Цукидзи в пятницу прошли первые в этом году торги.
Как сообщили организаторы аукциона, тунец был главным лотом и ушел с молотка по самой высокой в этот день цене. Рыбу поймали в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори), передает ТАСС.
Сегодняшняя сумма за один экземпляр тунца не является рекордной. До сих пор не удалось побить цену, уплаченную за 222-килограммовго голубого тунца, которого продали за 155,4 миллиона иен или за 1,75 миллиона долларов по курсу на тот момент
Ранее городские власти сообщили, что в течение этого года рынок Цукидзи переедет в район Тоёсу.