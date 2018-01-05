СМИ сообщили, что ФБР проводит новое расследование против Хиллари Клинтон

5 Янв. 2018 2018-01-05T08:13:47+03:00

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит новое расследование в отношении бывшего кандидата в президенты страны от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как сообщает издание Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах, расследование связано с деятельностью ее благотворительного фонда Clinton Foundation в то время, когда Клинтон занимала была госсекретарем США. Следователи хотят выяснить, получали ли помощь со стороны государства те, кто вносил деньги в фонд, а также установить, соблюдалось ли налоговое законодательство в работе организации.

Представители Клинтон и Clinton Foundation пока не комментируют информацию.

Напомним, ранее представители ФБР проводили расследование в отношении благотворительного фонда Клинтон, чтобы выяснить, работала ли организация по схеме "деньги в обмен на услуги" и не замешана ли в этом экс-госсекретарь США. Кроме того, ФБР проводило расследование относительно служебной переписки, которую Клинтон вела через личный почтовый сервер.