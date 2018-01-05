МВД предлагает ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД

5 Янв. 2018 2018-01-05T09:03:36+03:00

Отмечается, речь идет о дифференцированной системе наказаний в 2018 году

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МВД России предлагает ужесточить наказание на систематические нарушения правил дорожного движения, введя дифференцированную систему наказаний.

В пресс-центре ведомства сообщили, что в наступившем году продолжится деятельность по наведению порядка на автодорогах.

"Это касается предложений о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, а также уточнении порядка установления факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ", - говорится в заявлении МВД.

Кроме того, отмечается, что планируется введение ответственности за хулиганство со стороны участников дорожного движения, передает ТАСС.

Напомним, в 2016 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за нарушение более трех раз одного пункта правил дорожного движения. Второе чтение документ не прошел.