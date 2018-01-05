МВД предлагает ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД
МВД России предлагает ужесточить наказание на систематические нарушения правил дорожного движения, введя дифференцированную систему наказаний.
В пресс-центре ведомства сообщили, что в наступившем году продолжится деятельность по наведению порядка на автодорогах.
"Это касается предложений о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, а также уточнении порядка установления факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ", - говорится в заявлении МВД.
Кроме того, отмечается, что планируется введение ответственности за хулиганство со стороны участников дорожного движения, передает ТАСС.
Напомним, в 2016 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за нарушение более трех раз одного пункта правил дорожного движения. Второе чтение документ не прошел.