2018-01-05T09:35:14+03:00
Происшествия

В США от утечки угарного газа погиб ребенок

В результате происшествия пострадал 41 человек
Екатерина БОЛГОВА
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В США от утечки угарного газа погибла 13-летняя девочкаВ США от утечки угарного газа погибла 13-летняя девочкаФото: REUTERS
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В американском Нью-Джерси произошла утечка угарного газа. В результате происшествия погиб, как минимум, один человек погиб, еще 41 человек пострадал.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти, жертвой отравления угарным газом стала 13-летняя девочка, трое ее родственников пострадали и находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел в городе Перт-Амбой. Утечка газа случилась в 12-этажном жилом доме.

Кроме того, в результате происшествия пострадали 27 офицеров полиции города. Сразу после получения данных об утечке жители дома были эвакуированы.

В настоящее время экстренные службы проверяют, исправно ли работали датчики угарного газа в пострадавшем доме. Причины и обстоятельства случившегогся выясняются. Первоначально сообщалось о 21 пострадавшем в результате утечки угарного газа.

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