Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии преобразована в акционерное общество

5 Янв. 2018 2018-01-05T10:13:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco стала акционерным обществом.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный релиз Саудовской Аравии, изменение юридического статуса компании вызвано намерением выйти на публичное размещение акций (IPO).

По информации агентства, капитал нефтяной компании оценивается в 16 млрд долларов или 200 млрд обыкновенных акций. Ожидается, что в число членов правления акционерного общества войдут 11 человек. Их имена пока не называются.

В январе 2016 года Saudi Aramco сообщила, что планируется размещение размещение 5% акций, пакет оценивается в 2 трлн долларов. Reuters сообщило, что акции будут размещены на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), но в нефтяной компании эту информацию не подтвердили. Позже стало известно, что организаторы размещения акций сталкиваются с финансовыми и юридическими проблемами.