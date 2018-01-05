Полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД молодого человека

5 Янв. 2018 2018-01-05T10:37:43+03:00

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Полицейский из Новой Москвы насмерть сбил 20-летнего мужчину, который решил перебежать проезжую часть МКАД в неустановленном для этого месте. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, инцидент произошел вечером в среду, 3 января, на 41-м км кольцевой автодороги.

В момент аварии полицейский-водитель межмуниципального отдела МВД "Троицкий" не был на службе и находился за рулем автомобиля Mazda. В какой-то момент он врезался в выскочившего на дорогу молодого человека. От полученных травм тот скончался.

"Полицейский в момент ДТП был трезв. <...> По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - передает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы главка.

Напомним, что в октябре сотрудник коломенского УМВД также сбил человека. Правоохранитель вез своего ребенка на секцию на собственном автомобиле, когда прямо к нему под колеса бросилась 11-летняя школьница.