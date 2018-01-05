2018-01-05T10:52:18+03:00
В мире

Глава МИД Турции призвал Германию к перезагрузке отношений двух стран

По мнению Мевлюта Чавушоглу, примирению Анкары и Берлина будут способствовать четыре условия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуГлава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Германию к перезагрузке отношений двух стран и предложил четыре пункта, выполнение которых будет способствовать процессу примирения.

Так, согласно первым двум условиям, Анкара и Берлин должны рассматривать друг друга как равноправных партнеров и вести доверительный диалог на всех уровнях - не только дистанционно, ведь такой способ не подходит для разрешения ситуации.

В третьем пункте говорится о необходимости отказа от "популистских и эгоцентричных" заявлений в пользу "прагматичных подходов".

Четвертое условие, по словам министра, является самым важным. Оно призывает страны относиться друг к другу с сопереживанием. В частности, это касается событий 15 июля прошлого года, когда в Турции произошла попытка госпереворота.

"Было бы разумно продолжать наши связи в духе дружбы и сотрудничества, как и было на протяжении 300 лет", - приводят издания медиагруппы Funke текст авторской статьи Чавушоглу.

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