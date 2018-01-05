2018-01-05T11:04:31+03:00
В мире

Тбилисский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы

Бывший президент Грузии признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Грузии Саакашвили обвиняется сразу в нескольких уголовных преступленияхВ Грузии Саакашвили обвиняется сразу в нескольких уголовных преступленияхФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии, оппозиционный украинский политик Михаил Саакашвили заочно приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Такое решение огласил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе.

Политика признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.

Так, по версии следствия, Саакашвили пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности Дате Ахалая в обход закона и Комиссии по помилованию освободить граждан, осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани. В результате Геронтий Аланий, Михаил Бибилуридзе, Автандил Апциаури и Александр Гачава были помилованы, что стало препятствием к расследованию дела, передает "Грузия Online".

Напомним, что на родине политика обвиняют еще в нескольких уголовных преступлениях, в частности, в расправе над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в растрате государственных средств, а также в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили.

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