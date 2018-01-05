Украинская модель Елизавета Кузьменко получила тяжелые травмы в ДТП в Лос-Анджелесе

5 Янв. 2018 2018-01-05T11:07:40+03:00

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В американском Лос-Анджелесе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадали украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, фотографа Наталья Кордано.

Об этом сообщил друг девушек Кирилл Дубровин. На своей странице в Facebook он написал, что Кузьменко находится в критическом состоянии. По его словам, модель получила черепно-мозговую травму, переломы костей лица и повреждение внутренних органов.

Украинская модель Елизавета Кузьменко. Фото: Facebook

Местная полиция сообщила, что в результате происшествия пострадали шесть человек. Виновником ДТП является водитель автомобиля, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его машина врезалась в такси, в котором ехали Кузьменко и Кордано. От удара автомобиль перевернулся. Отмечается, что виновник аварии попытался скрыться с места ДТП, но его задержали очевидцы и передали полиции, передает CBS Los Angeles.