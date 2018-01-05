2018-01-05T11:23:01+03:00
Происшествия

На станции МЦК «Лихоборы» два охранника получили ранения в ходе конфликта с пассажиром

Пьяный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета
Екатерина БОЛГОВА
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На станции МЦК "Лихоборы" пьяный пассажир ранил двоих охранниковНа станции МЦК "Лихоборы" пьяный пассажир ранил двоих охранниковФото: "КП" Архив
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На станции "Лихоборы" Московского центрального кольца (МЦК) два охранника получили ранения во время конфликта с пассажиром.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, инцидент произошел вечером в четверг, 4 января. Пьяный пассажир открыл стрельбу из травматического пистолета.

"4 января в 22:17 на службу "02" от граждан поступило сообщение о стрельбе на станции МЦК "Лихоборы" по адресу: проезд Черепановых, дом 29, строение 6", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что стражи порядка задержали гражданина 1988 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что на станции МЦК он начал конфликт с сотрудниками охраны, а затем произвел четыре выстрела из травматического пистолета.

"Двое сотрудников охраны с огнестрельными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы, передает "Интерфакс".

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