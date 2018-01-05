Ученые выяснили, сколько продержатся люди, если все станут каннибалами

5 Янв. 2018 2018-01-05T11:33:45+03:00

Люди с самого начала времен употребляли в пищу себе подобных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Британские ученые выяснили, что в случае, если вся пища исчезнет с поверхности Земли, а люди начнут питаться мясом себе подобных, то человечество вымрет примерно за три года.

В своих исследованиях биологи учли все условия. Так, сейчас на планете живет свыше 7,6 миллиарда людей, в теле каждого из которых содержится около 125 тысяч килокалорий. Этого хватит, чтобы в течение суток поддерживать жизнь еще полусотни человек, если все мясо будет распределяться честным путем.

"Ориентируясь на потребности среднестатистического мужчины и условие, при котором каждый человек будет потреблять ровно 2500 ккал в сутки, мы обнаружили, что спустя 1149 дней лишь один человек останется в живых", - говорится в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics.

При этом, расчеты ученых показывают, что поедание себе подобных невыгодно в энергетическом плане, ведь в тушах крупных животных больше калорий. Кроме того, угрозой становится "коровье бешенство" и другие болезни, связанные с каннибализмом.