2018-01-05T13:48:27+03:00
Происшествия

В Москве автобус врезался в фонарный столб

Инцидент произошел на севере города около железнодорожной станции "Петровско-Разумовская"
Алиса ТИТКОЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате аварии пострадали два человекаВ результате аварии пострадали два человекаФото: Александр ГЛУЗ
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На севере Москвы пассажирский автобус 763-го маршрута врезался в фонарный столб. ЧП произошло утром в пятницу, 5 января, в районе станции "Петровско-Разумовская".

Первоначально сообщалась, что в аварии пострадали два человека. Однако позже эту информацию опровергли.

- В результате ДТП с участием автобуса на севере Москвы пострадавших нет. По предварительным данным, автобус занесло на повороте, в результате чего он задел мачту городского освещения. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Мосгортранса.

Напомним, что в канун Нового года в Москве произошло сразу два серьезных инцидента с участием рейсовых автобусов. Так, 25 декабря транспортное средство въехало в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", в результате чего погибли четыре человека, еще около десяти пострадали.

Спустя несколько дней другой автобус врезался в остановку на северо-западе столицы. Тогда пострадали около трех человек.

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