Число жертв теракта в Кабуле возросло до 20 человек

5 Янв. 2018 2018-01-05T12:09:12+03:00

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Количество погибших при теракте в Кабуле увеличилось до 20 человек, еще по меньшей мере 30 пострадали. Такое заявление сделали в министерстве внутренних дел Афганистана.

Напомним, что взрыв прогремел в четверг вечером у поста полицейского подразделения в квартале Банаи девятого района столицы. Его осуществил террорист смертник, подобравшийся к правоохранителям под видом протестующего. В этот день местные жители и владельцы небольших торговых лавок вышли на улицы, после того, как полицейские попытались арестовать продавцов за нелегальную реализацию алкогольной продукции.

Как сообщает сайт телеканала TOLO News, ответственность за взрыв на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.

Ранее сообщалось, о пятнадцати погибших и двадцати пострадавших. Еще один человек погиб до теракта в результате столкновений с полицией. Им оказался торговец, который оказал сопротивление при задержании.

* - запрещенная в России террористическая группировка.