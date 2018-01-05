Из-за снегопада в Москве задержали более 20 авиарейсов

5 Янв. 2018 2018-01-05T12:12:16+03:00

В московских аэропортах из-за снегопада задержали более 20 рейсов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В аэропорту "Шереметьево" задержаны 12 рейсов, во "Внуково" и пять в "Домодедово"

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В пятницу, 5 января, из-за сильного снегопада в столичных аэропортах задержали больше двадцати авиарейсов.

В авиадиспетчерских службах московского авиаузла заявили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" продолжают работу в обычном режиме, принимая и отправляя рейсы.

"Однако решение о посадке принимают командиры воздушных судов, поэтому возможны задержки из-за несвоевременного прибытия самолетов на разворотных рейсах", - отметили в авиадиспетчерских службах.

Кроме того, подчеркивается, что специальные службы регулярно проводят чистку взлетно-посадочной полосы, а также обрабатывают самолеты жидкостями против обледенения, передает "Интерфакс".

По информации сервиса "Яндекс-расписание", утром в пятницу Москве задержали 25 рейсов рейсов, еще девять отменили. Так, в "Шереметьево" задержали 12 рейсов , во "Внуково" — восемь, а в "Домодедово" — пять. Кроме того, девять рейсов в "Домодедово" отменены.