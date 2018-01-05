2018-01-05T12:31:32+03:00
Происшествия

В Финляндии капитан самолета погиб на месте от удара дверью

Немец заходил в кабину, когда створка люка неожиданно закрылась
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет доставил пассажиров из Москвы в Финляндию и должен был отправиться в ЕкатеринбургСамолет доставил пассажиров из Москвы в Финляндию и должен был отправиться в ЕкатеринбургФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На севере Финляндии 50-летний пилот самолета погиб от удара входной дверью небольшого лайнера. Несчастный случай произошел в четверг, 4 января, в аэропорту малой авиации Киттиля примерно в 16.00 по местному времени (17.00 мск).

Уточняется, что 20-местный бизнес-джет Gulfstream G150, который обычно используется для частных полетов, прибыл из Москвы и готовился к новому рейсу в Екатеринбург.

"Капитан садился в самолет, когда входная дверь ударила по нему так, что он скончался на месте", - передает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на сообщение полиции.

Реанимировать гражданина Германии не удалось. В момент инцидента на борту самолета больше никого не было.

На данном этапе до сих пор остается загадкой, почему дверь вдруг захлопнулась. Предварительное расследование может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Отметим, что данный самолет был выпущен в 2012 году и принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, однако сейчас находится в лизинге у Украины.

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