Саакашвили прокомментировал вынесенный ему приговор грузинского суда

5 Янв. 2018 2018-01-05T12:54:51+03:00

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что вынесенный ему приговор Тбиллиского городского суда является результатом полностью политизированного уголовного процесса и сговора олигархов.

Напомним, ранее оппозиционный политик был заочно приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, будучи главой государства, Саакашвили помиловал четырех осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани, чем препятствовал расследованию дела

"Приговор" грузинского суда <…> по отношению ко мне — полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование <...>, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса», — написал политик в своем Facebook.

Он подчеркнул, что такие шаги грузинских и украинских властей лишь демонстрируют координацию их действий, направленную против "лидера борьбы с коррупцией и олигархами".