Саакашвили прокомментировал вынесенный ему приговор грузинского суда
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что вынесенный ему приговор Тбиллиского городского суда является результатом полностью политизированного уголовного процесса и сговора олигархов.
Напомним, ранее оппозиционный политик был заочно приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, будучи главой государства, Саакашвили помиловал четырех осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани, чем препятствовал расследованию дела
"Приговор" грузинского суда <…> по отношению ко мне — полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование <...>, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса», — написал политик в своем Facebook.
Он подчеркнул, что такие шаги грузинских и украинских властей лишь демонстрируют координацию их действий, направленную против "лидера борьбы с коррупцией и олигархами".