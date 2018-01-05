За 2017 год международные резервные активы Белоруссии увеличились на 48,5%

5 Янв. 2018 2018-01-05T13:05:33+03:00

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За 2017 год международные резервные активы Белоруссии выросли на 2,388 млрд долларов или на 48,5%. По предварительным данным Национального банка, на 1 января 2018 года резервы составили 7,31 млрд долларов.

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составили 7,315 млрд долларов. За декабрь 2017 года золотовалютные резервы снизились на 98,4 млн долларов (на 1,3 %) после роста в ноябре 2017 года на 18,4 млн долларов (на 0,2 %)", - сообщил Нацбанк.

Отмечается, что сдерживающее влияние на динамику международных резервных активов в декабре оказало плановое погашение Белоруссией внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму 501 млн долларов.

Кроме того, этому способствовали "поступление средств от продажи Нацбанком и министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты", передает ТАСС.