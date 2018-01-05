2018-01-05T13:18:52+03:00
Общество

Соцсеть Instagram заблокировала страницу Ботанического сада МГУ

В техническую поддержку соцсети направили письмо с требованием разблокировать аккаунт
Екатерина БОЛГОВА
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В Instagram заблокировали аккаунт Ботанического сада МГУВ Instagram заблокировали аккаунт Ботанического сада МГУФото: Оксана ФОМИНА
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Социальная сеть Instagram заблокировала страницу Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова @hortus_ru. Администрация сада направила в техническую поддержку соцсети просьбу разблокировать аккаунт.

"Instagram - это наш основной канал коммуникации с посетителями, поэтому блокировка аккаунта может помешать им узнать о наших мероприятиях во время новогодних каникул", - сообщила администратор аккаунта, пиар- директор "Аптекарского огорода" Ольга Архипова. По ее словам, ответ от Instagram пока не получен. Она отметила, что на страницу Ботанического сада подписаны около 270 тысяч. Подписчиков, что является рекордом среди ботанических садов мира.

Директор сада Алексей Ретеюм сообщил, что страницу "Аптекарского огорода" могли закрыть из-за ошибки. Он отметил, что администраторы аккаунта не используют искусственные "накручивания" количества подписчиков или рассылки рекламы, передает ТАСС.

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