Соцсеть Instagram заблокировала страницу Ботанического сада МГУ

5 Янв. 2018 2018-01-05T13:18:52+03:00

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Социальная сеть Instagram заблокировала страницу Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова @hortus_ru. Администрация сада направила в техническую поддержку соцсети просьбу разблокировать аккаунт.

"Instagram - это наш основной канал коммуникации с посетителями, поэтому блокировка аккаунта может помешать им узнать о наших мероприятиях во время новогодних каникул", - сообщила администратор аккаунта, пиар- директор "Аптекарского огорода" Ольга Архипова. По ее словам, ответ от Instagram пока не получен. Она отметила, что на страницу Ботанического сада подписаны около 270 тысяч. Подписчиков, что является рекордом среди ботанических садов мира.

Директор сада Алексей Ретеюм сообщил, что страницу "Аптекарского огорода" могли закрыть из-за ошибки. Он отметил, что администраторы аккаунта не используют искусственные "накручивания" количества подписчиков или рассылки рекламы, передает ТАСС.