2018-01-05T13:32:43+03:00
Происшествия

В центральных и восточных провинциях Китая жертвами снегопадов стали 10 человек

Ущерб от разгула стихии уже составил около 76 млн долларов
Екатерина БОЛГОВА
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Из-за снегопадов в Китае уже погибли 10 человекИз-за снегопадов в Китае уже погибли 10 человекФото: REUTERS
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За последние три дня в центральных и восточных провинциях Китая жертвами мощных снегопадов стали 10 человек.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственный комитет Китая по минимизации ущерба от стихийных бедствий.

Со 2 января снегопад и ледяной дождь продолжаются в провинциях Шэньси, Хэнань, Хубэй, Аньхой и Цзянсу. В этих районах удар стихии ощутили на себе более 560 тысяч человек. Уже были эвакуированы местными властями порядка 200 жителей.

В результате крупных снегопадов оказались повреждены 400 жилых зданий, а также нанесен ущерб растениям на площади свыше 13 тысяч гектаров. Прямой экономический ущерб в настоящий момент превышает 500 млн юаней (около 76 млн долларов).

Накануне Центральная метеорологическая служба Китая объявила оранжевый уровень опасности из-за погодных условий.

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