В центральных и восточных провинциях Китая жертвами снегопадов стали 10 человек
За последние три дня в центральных и восточных провинциях Китая жертвами мощных снегопадов стали 10 человек.
Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственный комитет Китая по минимизации ущерба от стихийных бедствий.
Со 2 января снегопад и ледяной дождь продолжаются в провинциях Шэньси, Хэнань, Хубэй, Аньхой и Цзянсу. В этих районах удар стихии ощутили на себе более 560 тысяч человек. Уже были эвакуированы местными властями порядка 200 жителей.
В результате крупных снегопадов оказались повреждены 400 жилых зданий, а также нанесен ущерб растениям на площади свыше 13 тысяч гектаров. Прямой экономический ущерб в настоящий момент превышает 500 млн юаней (около 76 млн долларов).
Накануне Центральная метеорологическая служба Китая объявила оранжевый уровень опасности из-за погодных условий.