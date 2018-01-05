2018-01-05T13:42:08+03:00
В мире

Эрдоган заявил, что "справедливость по-американски" беспокоит весь мир

По мнению турецкого лидера, при таком подходе США к правосудию международное право становится бесполезным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Между тем, Вашингтон отказывается выдавать Анкаре Фетхуллаха ГюленаМежду тем, Вашингтон отказывается выдавать Анкаре Фетхуллаха ГюленаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "справедливость по-американски" беспокоит всю мировую общественность. Таким образом глава республики раскритиковал решение суда США о признании заместителя гендиректора Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы виновным в обходе санкций против Ирана.

"Такой подход к правосудию неприемлем. После этого американцы еще умудряются учить ему мир", - сказал Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Он подчеркнул, что при таких действий Вашингтона международное право не имеет смысла, а двухсторонние правовые отношения и соглашения между Турцией и США теряют свою силу.

Кроме того, глава государства в очередной раз указал на отказ американцев выдать Анкаре оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который подозревается в организации госпереворота в июле 2016 года, передает Reuters.

По словам турецкого лидера, в США было направлено более 100 коробок с доказательствами преступлений активиста, но все безрезультатно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Международная федерация журналистов осудила выдворение сотрудников российских СМИ из Латвии
"Дождь из игуан" пошел в США из-за аномальных холодов
ЦИК разрешил кандидату от партии «РОТ Фронт» открыть избирательный счет
Павильон "Космос" на ВДНХ вновь откроется для посетителей в марте
Компанию братьев Вайнштейнов могут продать за 500 млн долларов
Испанский суд оставил под стражей бывшего замглавы Каталонии
Екатерина Гордон решила сменить фамилию
СМИ узнали о том, что российский лыжник Устюгов рискует сняться из-за травмы с "Тур де Ски"
Пушков высмеял очередное "прощание" Порошенко с Россией
Китай вводит ограничение на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею
На восточном побережье США жертвами непогоды стали шесть человек
Порошенко: Украина соскочила с газового крючка "Газпрома"
ОБСЕ раскритиковала высылку российских журналистов из Латвии
Несколько рейсов в Нью-Йорк из Москвы задерживаются из-за снегопада в США
В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за сильного ветра
МОК утвердил форму российских хоккеистов на Олимпиаде-2018
Мединский рассказал, почему Oxxxymiron нравится ему больше Гнойного
Индийский монах доказал свою святость, протащив микроавтобус членом
Захарова: Москва ждет от ОБСЕ внятной позиции в связи с высылкой российских журналистов из Латвии
Кипрский суд заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова
С 1 марта Банк России упростит требования валютного контроля при оформлении операций
Захарова: диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности в регионе
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на некоторых смартфонах