Эрдоган заявил, что "справедливость по-американски" беспокоит весь мир

5 Янв. 2018 2018-01-05T13:42:08+03:00

По мнению турецкого лидера, при таком подходе США к правосудию международное право становится бесполезным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "справедливость по-американски" беспокоит всю мировую общественность. Таким образом глава республики раскритиковал решение суда США о признании заместителя гендиректора Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы виновным в обходе санкций против Ирана.

"Такой подход к правосудию неприемлем. После этого американцы еще умудряются учить ему мир", - сказал Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Он подчеркнул, что при таких действий Вашингтона международное право не имеет смысла, а двухсторонние правовые отношения и соглашения между Турцией и США теряют свою силу.

Кроме того, глава государства в очередной раз указал на отказ американцев выдать Анкаре оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который подозревается в организации госпереворота в июле 2016 года, передает Reuters.

По словам турецкого лидера, в США было направлено более 100 коробок с доказательствами преступлений активиста, но все безрезультатно.