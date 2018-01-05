2018-01-05T14:18:47+03:00
Политика

СМИ сообщили о переносе допроса Саакашвили

Речь идет о допросе по делу о попытке захвата здания в центре Киева
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил СаакашвилиБывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил СаакашвилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 5 января, появилась информация о переносе допроса бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили по делу о попытке захвата здания в центре Киева.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу политика, следователи решили перенести встречу с бывшим одесским губернатором на 9-10 января. «Только что следователем было сообщено, что допрос Михаила Саакашвили будет перенесен на 9-10 января (точная дата не определена)», - сказал представитель экс-главы Грузии.

Напомним, сторонники Михаила Саакашвили попытались захватить здание в центре Киева еще в середине декабря прошлого года. Тогда единомышленники политика хотели штурмом взять Октябрьский дворец, где в то время проходил концерт. В итоге начались столкновения, в результате которых пострадали несколько десятков правоохранителей.

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