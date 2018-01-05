Умер актер Джон Пол Стюер из сериала "Звездный путь"
Стало известно о том, что умер актер Джон Пол Стюер, известный по фантастическому сериалу "Звездный путь: Следующее поколение". Американский артист скончался в новогоднюю ночь 1 января. На момент смерти молодому мужчине было 33 года.
Участники музыкальной группы P.R.O.B.L.E.M.S, в составе которой Стюер в последние годы выступал в качестве солиста, уже подтвердили печальную информацию.
"Мы потеряли нашего исполнителя, но намного хуже то, что мы потеряли друга. Покойся с миром, Джонни... Мы тебя любим" — прокомментировали случившееся члены группы.
Между тем, как сообщает издание The Sun, причины столь ранней смерти актера пока раскрываются.
Джон Пол Стюер стал частью киноиндустрии в раннем возрасте. Так, буду юным актером, он сыграл роль представителя расы клингонов Александра Роженко в сериале "Звездный путь". Также артист появлялся в таких картинах как "Грейс в огне", "Чудесные годы" и "Маленькие гиганты".