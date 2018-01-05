Мессенджер WhatsApp прекращает работать на некоторых смартфонах

5 Янв. 2018 2018-01-05T14:49:05+03:00

Это касается, в частности, старых моделей IPhone и телефонов с ранними версиями нескольких операционных систем

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Популярный мессенджер WhatsApp полностью прекратит работать на некоторых смартфонов.

Так, поддержка приложения будет остановлена на старых моделях iPhone и на устройствах с ранними версиями операционных системам, таких как Microsoft версии 8.0 и ниже, BlackBerry, Android ниже 2.3 и iOS 6. Также мессенджер перестанет работать на Nokia S40.

Со временем у пользователей пропадет возможность создавать новые учетные записи или подтверждать существующие. Между тем, отказ от поддержки будет проходить постепенно, поэтому некоторые функции мессенджера могут перестать работать в любое время. Первые отключения начались уже 1 января 2018 года.

"Нам было трудно принять такое решение, но оно позволит улучшить процесс поддержания связи с друзьями, семьей и близкими с помощью WhatsApp", - передает International Business Times со ссылкой на представителей месседжера.

Отметим, что сейчас приложение ежедневно используют около одного миллиарда людей по всему миру.