Захарова: диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности в регионе

5 Янв. 2018 2018-01-05T14:56:16+03:00

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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали возможные переговоры между Южной Кореей и КНДР. Как заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова , Москва приветствует первые контакты между Сеулом и Пхеньяном и считает, что прямой диалог между Севером и Югом поможет снижению напряженности на Корейском полуострове.

«Приветствуем, что состоялись первые контакты между Сеулом и Пхеньяном. Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове», - сказала дипломат ТАСС.

Напомним, ранее в министерстве по делам объединения Южной Кореи сообщили, что северокорейские власти согласились провести встречу на высоком уровне с представителями Республики Корея. Переговоры должны состояться 9 января в приграничном городе Пханмунджоме. Как ожидается, речь будет идти об улучшении двусторонних отношений и о возможном участии сборной КНДР в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.