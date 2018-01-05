2018-01-05T14:56:27+03:00
Экономика

С 1 марта Банк России упростит требования валютного контроля при оформлении операций

Регулятор отмечает, что основная цель изменений - уменьшить нагрузку на бизнес в части оформления документов
Екатерина БОЛГОВА
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Банк России упростит требования валютного контроля при оформлении операцийБанк России упростит требования валютного контроля при оформлении операцийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 1 марта 2018 года Банк России упростит требования валютного контроля для российских предпринимателей при оформлении операций с валютой.

"Уполномоченные банки не будут требовать от российских предпринимателей - экспортеров оформления паспортов сделок, а также справок (учетных форм) о валютных операциях", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что основная цель изменений - уменьшить нагрузку на бизнес в части оформления документов. Изменения предусмотрены инструкцией Банка России, вступающей в силу 1 марта 2018 года.

По новым требованиям, вместо оформления паспорта сделки в банках вводится постановка контрактов на учет с присвоением уникальных номеров в течение одного рабочего дня.

Кроме того, с 50 тысяч долларов до 6 млн рублей возрастают суммы обязательств, требующие постановки на учет по внешнеторговым экспортным контрактам. Для импортных контрактов эта сумма останется на уровне 3 млн рублей.

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