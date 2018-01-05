2018-01-05T15:41:45+03:00
Политика

Мединский рассказал, почему Oxxxymiron нравится ему больше Гнойного

‍Рэп-баттл между Мироном Федоровым и Вячеславом Машновым стал одним из самых обсуждаемых событий прошлого года [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Министр культуры России Владимир МединскийМинистр культуры России Владимир МединскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал журналистам, кто ему нравится больше - хип-хоп исполнитель Мирон Федоров (Oxxxymiron) или Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимом Гнойный, - оппонент Oxxxymiron по рэп-баттлу, который стал одним из самых обсуждаемых событий прошлого года.

По словам главы Минкульта, он предпочитает Мирона Федорова, так как у Вячеслава Машнова «противная кличка». «Oxxxymiron. Мне второго (Гнойного) название не нравится - противная кличка», - сказал Мединский, отвечая на соответствующий вопрос RT.

Напомним, рэп-баттл между Oxxxymiron и Гнойным состоялся 6 августа 2017 года в Санкт-Петербурге. Запись поединка на YouTube к настоящему времени набрала уже более 29 миллионов просмотров. Кстати, ранее «Комсомольская правда» перевела перепалку рэперов на человеческий язык, чтобы помочь своим читателям разобраться в ругательствах.

Оксимирон vs Гнойный: в чём феномен этого рэп-баттла.Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного уже набрал свыше 11 миллионов просмотров на YouTube! Но зачем все это смотрят? Мнение спецкора «КП» Дмитрия Смирнова

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Международная федерация журналистов осудила выдворение сотрудников российских СМИ из Латвии
"Дождь из игуан" пошел в США из-за аномальных холодов
ЦИК разрешил кандидату от партии «РОТ Фронт» открыть избирательный счет
Павильон "Космос" на ВДНХ вновь откроется для посетителей в марте
Компанию братьев Вайнштейнов могут продать за 500 млн долларов
Испанский суд оставил под стражей бывшего замглавы Каталонии
Екатерина Гордон решила сменить фамилию
СМИ узнали о том, что российский лыжник Устюгов рискует сняться из-за травмы с "Тур де Ски"
Пушков высмеял очередное "прощание" Порошенко с Россией
Китай вводит ограничение на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею
На восточном побережье США жертвами непогоды стали шесть человек
Порошенко: Украина соскочила с газового крючка "Газпрома"
ОБСЕ раскритиковала высылку российских журналистов из Латвии
Несколько рейсов в Нью-Йорк из Москвы задерживаются из-за снегопада в США
В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за сильного ветра
МОК утвердил форму российских хоккеистов на Олимпиаде-2018
Индийский монах доказал свою святость, протащив микроавтобус членом
Захарова: Москва ждет от ОБСЕ внятной позиции в связи с высылкой российских журналистов из Латвии
Кипрский суд заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова
С 1 марта Банк России упростит требования валютного контроля при оформлении операций
Захарова: диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности в регионе
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на некоторых смартфонах