Мединский рассказал, почему Oxxxymiron нравится ему больше Гнойного

5 Янв. 2018 2018-01-05T15:41:45+03:00

‍Рэп-баттл между Мироном Федоровым и Вячеславом Машновым стал одним из самых обсуждаемых событий прошлого года [видео]

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Министр культуры России Владимир Мединский рассказал журналистам, кто ему нравится больше - хип-хоп исполнитель Мирон Федоров (Oxxxymiron) или Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимом Гнойный, - оппонент Oxxxymiron по рэп-баттлу, который стал одним из самых обсуждаемых событий прошлого года.

По словам главы Минкульта, он предпочитает Мирона Федорова, так как у Вячеслава Машнова «противная кличка». «Oxxxymiron. Мне второго (Гнойного) название не нравится - противная кличка», - сказал Мединский, отвечая на соответствующий вопрос RT.

Напомним, рэп-баттл между Oxxxymiron и Гнойным состоялся 6 августа 2017 года в Санкт-Петербурге. Запись поединка на YouTube к настоящему времени набрала уже более 29 миллионов просмотров. Кстати, ранее «Комсомольская правда» перевела перепалку рэперов на человеческий язык, чтобы помочь своим читателям разобраться в ругательствах.