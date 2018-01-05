2018-01-05T16:03:15+03:00
Общество

Несколько рейсов в Нью-Йорк из Москвы задерживаются из-за снегопада в США

Пассажиры задержанных рейсов могут изменить дату вылета до 8 января включительно или вернуть билеты
Екатерина БОЛГОВА
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Несколько рейсов в Нью-Йорк из Шереметьево задерживаются. Фото: "Аэрофлот"Несколько рейсов в Нью-Йорк из Шереметьево задерживаются. Фото: "Аэрофлот"
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В пятницу, 5 января, в московском аэропорту Шереметьево задерживаются несколько авиарейсов в Нью-Йорк. Как сообщается на сайте авиакомпании «Аэрофлот», это связано с приостановкой работы аэропорта имени Джона Кеннеди из-за сильного снегопада в Нью-Йорке.

"В связи с закрытием аэропорта Нью-Йорка (JFK) по метеоусловиям "Аэрофлот" вносит изменения в расписание 5 января", - говорится в сообщении.

Вылет рейсов SU100, SU102, SU122 из Шереметьево задерживается на несколько часов. Рейсы SU 102 и SU122 с временем прибытия 05.35 и 07:34 (мск) ушли на запасной аэропорт в Вашингтоне.

"Пассажиры этих рейсов будут перевезены наземным транспортом", - отметили в компании.

Пассажиры задержанных рейсов могут изменить дату вылета до 8 января включительно или вернуть билеты.

Напомним, во многих американских штатах в начале 2018 года наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Власти Нью-Йорка объявили в городе режим ЧС.

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