2018-01-05T16:04:21+03:00
В мире

ОБСЕ раскритиковала высылку российских журналистов из Латвии

В организации призвали Ригу пересмотреть ограничительные меры в отношении наших корреспондентов
Дарья ИВАШКИНА
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ОБСЕ раскритиковала высылку российских журналистов из ЛатвииОБСЕ раскритиковала высылку российских журналистов из ЛатвииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал письмо латвийским властям, в котором раскритиковал выдворение российских журналистов из Латвии. Речь идет о сотруднике телеканала «ТВ Центр» Анатолии Курлаевом и его супруге Ольге Курлаевой - корреспонденте ВГТРК.

В частности, в послании представителя ОБСЕ подчеркивается, что причины для высылки в обоих случаях «непрозрачны и остаются неясными». При этом Дезир призвал Ригу «пересмотреть ограничительные и избирательные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности».

Также в письме отмечается важность свободного доступа к информации в странах, которые являются членами ОБСЕ, и указывается, что эти государства должны «способствовать работе и аккредитации журналистов», передает РИА Новости.

Кстати, напомним, ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва ждет от ОБСЕ конкретных шагов и внятной позиции в связи с высылкой российских журналистов из Латвии.

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