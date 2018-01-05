Порошенко: Украина соскочила с газового крючка "Газпрома"

5 Янв. 2018 2018-01-05T16:09:55+03:00

В Киеве считают, что теперь страна стала "энергетически независимой"

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Президент Украины Петр Порошенко считает, что теперь его страна стала энергетически независимой от российского "Газпрома". Такое мнение глава государства высказал, комментируя решение Стокгольмского арбитража по газовому спору.

Напомним, ранее международный суд наконец-то вынес решение по конфликту "Газпрома" и "Нафтогаза". Так, украинская компания обязана выплатить российской два млрд долларов за уже поставленный газ и снизить годовой объем закупок "голубого топлива" до пяти млрд кубометров. "Газпром" же должен продавать Киеву газ по стоимости, рассчитанной по формуле европейского хаба.

"Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка "Газпрома". Мы уверенно начинаем 2018-й – год энергетической независимости Украины", — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Ранее он заявил, что Киев готов покупать российский газ, но только по низкой цене. Между тем, сейчас Украина и так приобретает по сути наше топливо, но через европейские страны.