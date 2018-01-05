2018-01-05T16:18:07+03:00
Происшествия

На восточном побережье США жертвами непогоды стали шесть человек

Экстремальные погодные условия привели к множеству автомобильных аварий
Екатерина БОЛГОВА
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На атлантическом побережье США из-за непогоды погибли шесть человекНа атлантическом побережье США из-за непогоды погибли шесть человекФото: REUTERS
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На восточном побережье США жертвами непогоды стали шесть человек.

Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителей власти, из-за сильного снегопада и ветра в штате Северная Каролина погибли тричеловека. Другие жертвы зафиксированы в в Южной Каролине. Как заявил губернатор Северной Каролины Рой Купер, неблагоприятные погодные условия привели к большому количеству автомобильных инцидентов.

За последние два дня из-за погоды были отменены более пяти тысяч авиарейсов, сообщает на сайт FlightAware.

Напомним, ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайного положения из-за погодных условий. Несколько рейсов из московского аэропорта Шереметьево задерживаются из-за приостановки работы аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Управление штата Северная Каролина по чрезвычайным ситуациям заявило, что неблагоприятные погодные условия сохарнятся и на выходных.

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