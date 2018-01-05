На восточном побережье США жертвами непогоды стали шесть человек
На восточном побережье США жертвами непогоды стали шесть человек.
Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителей власти, из-за сильного снегопада и ветра в штате Северная Каролина погибли тричеловека. Другие жертвы зафиксированы в в Южной Каролине. Как заявил губернатор Северной Каролины Рой Купер, неблагоприятные погодные условия привели к большому количеству автомобильных инцидентов.
За последние два дня из-за погоды были отменены более пяти тысяч авиарейсов, сообщает на сайт FlightAware.
Напомним, ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайного положения из-за погодных условий. Несколько рейсов из московского аэропорта Шереметьево задерживаются из-за приостановки работы аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Управление штата Северная Каролина по чрезвычайным ситуациям заявило, что неблагоприятные погодные условия сохарнятся и на выходных.