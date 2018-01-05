2018-01-05T16:25:02+03:00
В мире

Китай вводит ограничение на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею

Отмечается, что ограничение вводится с 6 января в рамках выполнения резолюции 2397 Совета Безопасности ООН
Екатерина БОЛГОВА
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Китай ограничил торговые контакты с КНДРКитай ограничил торговые контакты с КНДРФото: REUTERS
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Китай вводит ограничения на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР. Как отмечается в сообщении министерства коммерции КНР, ограничение вводится в рамках выполнения резолюции 2397 Совета Безопасности ООН.

Новая мера вступит в силу в субботу, 6 января.

"С 23 декабря 2017 года по 22 декабря 2018 года в течение 12 месяцев экспорт нефти каждой страны-члена ООН не должен превышать 4 миллиона баррелей или 525 тысяч тонн нефти", — отмечается в опубликованном документе.

Подчеркивается, что ограничение касается также экспорта рафинированной нефти. По требованиям резолюции, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года экспорт рафинированной нефти должен быть не выше 500 тысяч тонн.

Кроме того, будет полностью прекращен экспорт из Китая в КНДР железа, промышленного оборудования и транспортных средств.

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