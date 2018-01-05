Пушков высмеял очередное "прощание" Порошенко с Россией

5 Янв. 2018 2018-01-05T16:26:10+03:00

Несмотря на постоянные разговоры об этом, РФ все еще остается главным торговым партнером Украины

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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией отнесся к очередному заявлению президента Украины Петра Порошенко об "окончательном прощании" с Россией.

Напомним, ранее глава государства снова напомнил о том, что в минувшем году Киев добился введения безвизового режима со странами Европейского союза. По мнению политика, именно это событие стало завершающим "прощай" по отношению к российской и советской империям.

Между тем, Пушкову такие слова показались странными.

"Порошенко никак не распрощается с Россией - только об этом и говорит. А Россия по-прежнему - главный торговый партнер Украины. Странное прощание", - написал сенатор в своем микроблоге в твиттере.

Стоит отметить, что Порошенко еще в марте говорил об оформлении "развода" с Москвой. Тогда глава государства процитировал стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия", за что после его даже похвалил президент РФ Владимир Путин.