2018-01-05T16:26:10+03:00
Политика

Пушков высмеял очередное "прощание" Порошенко с Россией

Несмотря на постоянные разговоры об этом, РФ все еще остается главным торговым партнером Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Российский сенатор Алексей ПушковРоссийский сенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией отнесся к очередному заявлению президента Украины Петра Порошенко об "окончательном прощании" с Россией.

Напомним, ранее глава государства снова напомнил о том, что в минувшем году Киев добился введения безвизового режима со странами Европейского союза. По мнению политика, именно это событие стало завершающим "прощай" по отношению к российской и советской империям.

Между тем, Пушкову такие слова показались странными.

"Порошенко никак не распрощается с Россией - только об этом и говорит. А Россия по-прежнему - главный торговый партнер Украины. Странное прощание", - написал сенатор в своем микроблоге в твиттере.

Стоит отметить, что Порошенко еще в марте говорил об оформлении "развода" с Москвой. Тогда глава государства процитировал стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия", за что после его даже похвалил президент РФ Владимир Путин.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Международная федерация журналистов осудила выдворение сотрудников российских СМИ из Латвии
"Дождь из игуан" пошел в США из-за аномальных холодов
ЦИК разрешил кандидату от партии «РОТ Фронт» открыть избирательный счет
Павильон "Космос" на ВДНХ вновь откроется для посетителей в марте
Компанию братьев Вайнштейнов могут продать за 500 млн долларов
Испанский суд оставил под стражей бывшего замглавы Каталонии
Екатерина Гордон решила сменить фамилию
СМИ узнали о том, что российский лыжник Устюгов рискует сняться из-за травмы с "Тур де Ски"
Китай вводит ограничение на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею
На восточном побережье США жертвами непогоды стали шесть человек
Порошенко: Украина соскочила с газового крючка "Газпрома"
ОБСЕ раскритиковала высылку российских журналистов из Латвии
Несколько рейсов в Нью-Йорк из Москвы задерживаются из-за снегопада в США
В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за сильного ветра
МОК утвердил форму российских хоккеистов на Олимпиаде-2018
Мединский рассказал, почему Oxxxymiron нравится ему больше Гнойного
Индийский монах доказал свою святость, протащив микроавтобус членом
Захарова: Москва ждет от ОБСЕ внятной позиции в связи с высылкой российских журналистов из Латвии
Кипрский суд заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова
С 1 марта Банк России упростит требования валютного контроля при оформлении операций
Захарова: диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности в регионе
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на некоторых смартфонах