2018-01-05T16:40:28+03:00
Спорт

СМИ узнали о том, что российский лыжник Устюгов рискует сняться из-за травмы с "Тур де Ски"

Повреждение наш спортсмен получил на очередном этапе соревнований
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россиянин Сергей Устюгов пока что на 2 месте в "Тур де Ски".Россиянин Сергей Устюгов пока что на 2 месте в "Тур де Ски".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Занимающий второе место на данный момент в общем зачете лыжной многодневки "Тур де Ски" россиянин Сергей Устюгов из-за проблем со спиной может сняться с соревнований. В немецком Оберхофе он несколько раз упал из-за плохо подготовленной трассы. И завершил соревнования лишь на 28 позиции.

- На "Тур де Ски" уже все решено, Колонья - победитель. В результате одного из падений в масс-старте Устюгов получил травму спины. Это не перелом, проблемы с мышцами, но мы не хотим рисковать, выйдет ли он на старт в субботу - решим перед гонкой, - цитирует норвежский телеканал NRK главного тренера сборной России Маркуса Крамера.

В субботу, 6 января, в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдут гонки с общего старта у мужчин и женщин. А уже на следующий день - последний этап, по итогам которого и будут определены победители очередного "Тура".

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