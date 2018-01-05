Испанский суд оставил под стражей бывшего замглавы Каталонии

5 Янв. 2018 2018-01-05T16:46:18+03:00

Многие каталонские депутаты и политики были обвинены в организации мятежа Фото: REUTERS

Ориол Жункерас просил об освобождении, чтобы получить возможность представлять интересы жителей автономии как депутат

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Верховный суд Испании решил оставить под стражей бывшего заместителя главы Каталонии Ориола Жункераса, который обвиняется в бунте, мятеже и растрате.

Напомним, 27 октября прошлого года региональный парламент утвердил резолюцию о независимости республики. В ответ на это Сенат Испании ограничил самоуправление автономии и отстранил от должностей главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Также был распущен местный парламент и назначены новые выборы.

В результате в декабре большинство мест (70 из 135) в законодательном собрании все равно получили партии, выступающие за отделение региона от страны. Возглавляемые Жункерасом "Левые республиканцы Каталонии" получили 32 мандата.

После этого, как сообщает газета El País, экс-замглавы попросил суд освободить его, несмотря на разбирательство, что получить возможность представлять интересы жителей автономии в качестве депутата или председателя правительства.