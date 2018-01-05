2018-01-05T16:51:29+03:00
Звезды

Компанию братьев Вайнштейнов могут продать за 500 млн долларов

По данным СМИ, около половины суммы пойдет в счет принятия ответственности за долги Weinstein Co
Екатерина БОЛГОВА
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Американского продюсера Харви Ванштейна обвинили в сексуальных домогательствахАмериканского продюсера Харви Ванштейна обвинили в сексуальных домогательствахФото: REUTERS
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Кинокомпанию Weinstein Company, основанную американским продюсером Харви Вайнштейном и его братом, могут в ближайшее времяпродать за 500 миллионов долларов.

Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, примерно половина суммы может быть направлена в счет принятия ответственности за долги Weinstein Co. Кроме того, необходимы расходы на поддержание компании и оплату юридических тяжб. При цене в 500 миллионов долларов нынешние владельцы компании практически не получат никакой прибыли от сделки, отмечает издание.

Напомним, после разразившегося скандала вокруг имени Ванштейна владельцы компании заявили о готовности продать ее. По состоянию на 22 декабря сообщалось о 20 предложениях от потенциальных покупателей. В настоящее время отобраны шесть выгодных предложений, среди которых компания Марии Контрерас-Суит, фирма Killer Content, студия Lions Gate Entertainment, а также инвестиционные компании Vine Alternative Investments и Shamrock Capital Investments.

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