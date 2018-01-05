Павильон "Космос" на ВДНХ вновь откроется для посетителей в марте

5 Янв. 2018 2018-01-05T17:19:35+03:00

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Павильон "Космос" на ВДНХ, который сейчас находится на реконструкции, вновь откроет свои двери для посетителей в марте этого года. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас идут последние приготовления, и спустя несколько месяцев павильон заработает в обычном режиме.

"В нем проведена громадная работа. Здание спасено. Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды", - написал градоначальник в своем микроблоге в твиттере.

Работы по реконструкции павильона почти завершеныФото: Twitter.com

Ранее сообщалось, что будет восстановлена утраченная лепнина и скульптуры, возвращены первоначальные светло-желтые цвета помещения и реставрирован 60-метровый купол из 2400 стекол

Также в павильоне "Космос" появится центр "Космонавтика и авиация", в котором разместят различные образцы отечественной техники.

Между тем, председатель Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в этот музей будут доставлены уникальные экспонаты, которые удивят и обрадуют.