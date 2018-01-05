Павильон "Космос" на ВДНХ вновь откроется для посетителей в марте
Павильон "Космос" на ВДНХ, который сейчас находится на реконструкции, вновь откроет свои двери для посетителей в марте этого года. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, сейчас идут последние приготовления, и спустя несколько месяцев павильон заработает в обычном режиме.
"В нем проведена громадная работа. Здание спасено. Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды", - написал градоначальник в своем микроблоге в твиттере.
Работы по реконструкции павильона почти завершеныФото: Twitter.com
Ранее сообщалось, что будет восстановлена утраченная лепнина и скульптуры, возвращены первоначальные светло-желтые цвета помещения и реставрирован 60-метровый купол из 2400 стекол
Также в павильоне "Космос" появится центр "Космонавтика и авиация", в котором разместят различные образцы отечественной техники.
Между тем, председатель Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в этот музей будут доставлены уникальные экспонаты, которые удивят и обрадуют.