"Дождь из игуан" пошел в США из-за аномальных холодов

5 Янв. 2018 2018-01-05T17:41:35+03:00

При определенном понижении температуры холоднокровные животные впадают в спячку Фото: Алексей ФОКИН

Ящерицы массово замерзают и падают с деревьев

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Обрушившиеся на США аномальные холода привели к тому, что во Флориде пошел "дождь из игуан". Замерзшие ящерицы теряют способность двигаться, впадают в спячку и массово падают с деревьев и других возвышенностей.

Так, обездвиженных животных обнаружили и засняли журналисты Фрэнк Серабино и Мэксин Бэнзель. Последняя предложила помещать игуан под солнце, чтобы те быстрее "оттаяли".

Животным будет спокойнее, если их оставят на местеФото: Twitter.com

Между тем, экологи не советуют этого делать и рекомендуют оставить ящериц в покое. Правильное поведение не только обеспечит комфорт животных, но и убережет сердобольных людей от укусов.

Стоит отметить, что сейчас температура воздуха в регионе опустилась до +4°С, сообщает The Washington Post.

Трогать ящериц все же не стоитФото: Twitter.com

Ранее стало известно, что из-за аномальных морозов, сильного ветра и снегопада в Северной Каролине погибли три человека, еще столько же жертв зафиксировано в Южной Каролине.

В Нью-Йорке из-за погодных условий был введен режим чрезвычайного положения. Другие американские регионы также столкнулись с трудностями.