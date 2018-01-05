Международная федерация журналистов осудила выдворение сотрудников российских СМИ из Латвии

5 Янв. 2018 2018-01-05T17:45:42+03:00

В организации отметили, что никаких причин для высылки журналистов не было

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Международная федерация журналистов (IFJ) осудила выдворение из Латвии двух представителей российских СМИ - сотрудника телеканала «ТВ Центр» Анатолия Курлаева и его супруги Ольги Курлаевой, которая является корреспондентом ВГТРК.

Как заметили в IFJ, никаких причин для высылки журналистов не было. «Мы осуждаем беспричинное выдворение журналистов, поскольку рассматриваем это как отказ в доступе к информации. Мы не видим причины, по которой журналисты были изгнаны из страны, когда они просто делали свою работу», - цитирует представителя IFJ РИА Новости.

Кстати, напомним, ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также раскритиковал выдворение российских журналистов из Латвии. В своем послании латвийским властям он подчеркивается, что причины для подобных действий в отношении корреспондентов из РФ «непрозрачны и остаются неясными».