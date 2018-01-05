Француз Мартен Фуркад выиграл мужской спринт в Оберхофе

5 Янв. 2018 2018-01-05T17:56:40+03:00

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В пятницу, 5 января, в немецком городе Оберхоф прошла спринтерская мужская гонка на 10 километров. Победу в ней одержал француз Мартен Фуркад.

Итоговый результат победителя - 25 минут 3,3 секунды с нулем промахов на двух огневых рубежах. 2-3 места достались норвежским биатлонистам - Эмилю Хегле Свендсену и Йоханнесу Бе. Свендсен проиграл 8,1 секунды французу, ни разу не промахнувшись. А Бе уступил 10,2 секунды, дважды не попав на огневых рубежах.

Лучший из россиян Матвей Елисеев - на 21 позиции с отставанием в 1 минуту 27,5 секунды при 0 промахов. Далее за ним идут Александр Логинов (23), Антон Шипулин (28), Антон Бабиков (29), Максим Цветков (44) и Алексей Волков (55). Завтра соревнования на Кубке мира продолжатся - в Оберхофе пройдут гонки преследования у мужчин и женщин.