СК возбудил дело по факту убийства балалаечника Дмитрия Калинкина

5 Янв. 2018 2018-01-05T18:00:43+03:00

Артист театра "Русская песня" был найден мертвым 30 декабря в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства музыканта-балалаечника театра "Русская песня" Дмитрия Калинина. В настоящий момент проводится комплекс действий, направленных на поиск подозреваемых в совершении преступления.

Напомним, 41-летнего музыканта, известного как CrazyBalalaika, обнаружили мертвым 30 декабря в Москве недалеко от Хомутовского тупика близ железнодорожного моста. На его теле нашли две колотые раны в области сердца, а рядом лежал окровавленный нож.

Примечательно, что балалаечник перестал выходить на связь еще 27 декабря. К его поискам тогда подключились волонтеры.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)", - говорится в сообщении на сайте СК.

Расследование уголовного дела продолжается.