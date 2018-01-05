Самую дорогую в мире бутылку водки нашли пустой

5 Янв. 2018 2018-01-05T18:09:49+03:00

Между тем сам сосуд поврежден не был

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В Копенгагене нашли бутылку водки «Руссо-Балт» стоимостью примерно 1,3 миллиона долларов, которая была украдена в минувшую среду из хранилища, расположенного в одном из кафе датской столицы. Как стало известно, сосуд, сделанный из золота и серебра, был обнаружен неповрежденным, однако водки в нем уже не было.

«Бутылка обнаружена неповрежденной, она будет исследована», - сказали местным СМИ в полиции Копенгагена. А владелец бутылки Бриан Ингеберг уточнил, что коллекционный экземпляр нашли на стройке. «К сожалению, она пуста. Ее обнаружили на строительной площадке», - приводит его слова издание Extra Bladet.

СПРАВКА «КП»

Бутылка водки «Руссо-Балт» изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшим в ралли Монте-Карло в 1912 году. Кроме того, на ее пробке изображен герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями. При этом сама водка, выпускаемая компанией Dartz Motorz, обычно фильтруется через насадку с бриллиантами.