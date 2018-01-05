СБУ изъяла российский паспорт у экс-министра здравоохранения Крыма

5 Янв. 2018 2018-01-05T18:32:02+03:00

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В Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали задержание бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского.

Как заявили в ведомстве, после того как стало известно, что экс-глава крымского Минздрава находится в Киеве, «в его временном помещении» был проведен обыск. «В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск», - сообщается на сайте СБУ.

Также там отмечается, что в результате обыска сотрудники украинской спецслужбы обнаружили и изъявили у Михальчевского паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение и ряд других документов.

Напомним, Петр Михальчевский был министром здравоохранения Крыма после вхождения региона в состав России. Однако уже в июне 2014 года он ушел в отставку из-за неудовлетворительного состояния отрасли и завышения цен в аптеках.