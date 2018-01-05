2018-01-05T18:49:42+03:00
Политика

Рогозин подтвердил, что первый полет нового ракетоносца Ту-160М2 пройдет раньше срок

Модернизированный стратегический бомбардировщик поднимут в воздух уже в конце января
Дарья ИВАШКИНА
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Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Фото: с сайте правительства республики ТатарстанМодернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Фото: с сайте правительства республики Татарстан
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В пятницу, 5 января, вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную отрасль, сообщил, что новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срок. По его сведениям, первый испытательный полет обновленного стратегического ракетоносца Ту-160М2, известного как «Белый лебедь», состоится не в феврале, как планировалось ранее, а уже в январе этого года.

«КБ Туполева действительно обещает поднять самолет раньше - в конце января», написал политик на своей странице в Facebook.

Напомним, Россия представила модернизированный стратегический бомбардировщик в ноябре прошлого года. Причем новый Ту-160М2 тогда вызвал переполох в западных СМИ.

Между тем в Минобороны РФ заявили, что серийный выпуск «Белого лебедя» должен начаться в 2023 году. Причем Воздушно-космические силы (ВКС) России планируют приобрести не менее 50 таких машин.

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