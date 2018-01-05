СМИ сообщили дату начала полетов в Египет

5 Янв. 2018 2018-01-05T19:11:23+03:00

Авиакомпания EgyptAir планирует выполнять три рейса в неделю между Каиром и Москвой

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В пятницу, 5 января, стало известно, когда возобновится регулярное авиасообщение между Россией и Египтом. По данным зарубежных СМИ, египетская авиакомпания EgyptAir начнет летать в Россию с 1 февраля. Как ожидается, она будет еженедельно совершать три рейса между Каиром и Москвой: рейсы планируется выполнять каждое воскресенье, вторник и четверг.

Кроме того, около 20 рейсов будут зарезервированы туристическими агентствами для болельщиков из Египта: эти лайнеры отправятся в Россию во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает EgyptToday со ссылкой на представителей авиаперевозчика.

Напомним, самолеты из России в Египет не летают уже больше двух лет. Авиасообщение закрыли в ноябре 2015 года - после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом.

Однако 4 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром. Между тем временный запрет на полеты в другие египетские города остается в силе.