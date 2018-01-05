Матч 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" - ЦСКА пройдет без зрителей
УЕФА наказало сербский клуб по итогам матча группового этапа с БАТЭ
"Црвена Звезда" сыграет без зрителей против ЦСКА.Фото: REUTERS
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В пятницу, 5 января, УЕФА огласил наказание для футбольного клуба "Црвена Звезда". Сербский клуб сыграет в 1/16 финала с московским ЦСКА и их первый в противостоянии поединок в Белграде пройдет без зрителей.
УЕФА решило наказать "Црвену Звезду" за расистское и дискриминационное поведение фанатов на выездной игре Лиги Европы против БАТЭ. Встреча прошла 23 ноября на поле белорусской команды. Помимо этого, сербская команда заплатит штраф в 50 тысяч евро.
Первый поединок ЦСКА в Лиге Европы против "Црвены Звезды" будет сыгран 13 февраля в Белграде. А 21 февраля пройдет ответная встреча в Москве.