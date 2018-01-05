Глава МИД Германии заявил, что США, Россия и Китай «презирают» Евросоюз

5 Янв. 2018 2018-01-05T19:49:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выразил мнение, что США, Россия и Китай «презирают» Евросоюз.

«У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают», - сказал глава МИД Германии.

При этом дипломат призвал страны ЕС вместе определить общие европейские интересы во внешней политике. «В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным», - заметил Габриэль в интервью Spiegel.

Говоря же о роли США, он заявил, что Вашингтон в последнее время теряет свои позиции на мировой арене, а политический вакуум заполняют другие силы: в Сирии - это Россия и Иран, а в торговой политике - Китай.

Кстати, напомним, ранее потомок русских эмигрантов и создатель Союза русофонов Франции Дмитрий Де Кошко рассказал «Комсомольской правде» о том, что европейцам буквально навязывают идею, что русские не любят Запад и хотят его разрушить.