2018-01-05T19:49:53+03:00
В мире

Глава МИД Германии заявил, что США, Россия и Китай «презирают» Евросоюз

Дипломат призвал страны ЕС вместе определить общие европейские интересы во внешней политике
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел ФРГ Зигмар ГабриэльМинистр иностранных дел ФРГ Зигмар ГабриэльФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выразил мнение, что США, Россия и Китай «презирают» Евросоюз.

«У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают», - сказал глава МИД Германии.

При этом дипломат призвал страны ЕС вместе определить общие европейские интересы во внешней политике. «В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным», - заметил Габриэль в интервью Spiegel.

Говоря же о роли США, он заявил, что Вашингтон в последнее время теряет свои позиции на мировой арене, а политический вакуум заполняют другие силы: в Сирии - это Россия и Иран, а в торговой политике - Китай.

Кстати, напомним, ранее потомок русских эмигрантов и создатель Союза русофонов Франции Дмитрий Де Кошко рассказал «Комсомольской правде» о том, что европейцам буквально навязывают идею, что русские не любят Запад и хотят его разрушить.

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