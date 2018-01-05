2018-01-05T20:12:22+03:00
Происшествия

Мощное землетрясение произошло в Японии

Эпицентр подземных толчков находился в Токио
Дарья ИВАШКИНА
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Мощное землетрясение произошло в ЯпонииМощное землетрясение произошло в ЯпонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 5 января, в Японии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 4,8 балла.

По данным национальной метеорологической службы, эпицентр подземных толчков находился в Токио, а очаг залегал на глубине 80 километров. Причем, как сообщают местные СМИ, мощные толчки ощущались на всей территории столичной префектуры.

При этом даже объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Между тем сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Однако местные власти призвали население соблюдать спокойствие и остерегаться возможных травм от битого стекла.

Стоит отметить, что никаких нештатных ситуаций на японских АЭС в связи с землетрясением зафиксировано не было. Кроме того, не было отмечено и никаких изменений в уровне радиации, сообщает телеканал NHK.

Кстати, напомним, 11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло одно из крупнейших землетрясений, вслед за которым пришла 14-метровая волна цунами. Тогда погибли более 15 тысяч человек.

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