Instagram разблокировала страницу Ботанического сада МГУ

5 Янв. 2018 2018-01-05T20:54:44+03:00

Однако администрация соцсети так и не объяснила причину бана

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В пятницу, 5 января, Instagram разблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» (@hortus_ru), который 4 января был заблокирован по неизвестной причине.

Стоит отметить, что временная блокировка не сказалась на количестве подписчиков: за то время, что страница старейшего ботанического сада в мире была недоступна, никто от нее не отписался.

Между тем в Instagram причину блокировки так и не объяснили. Хотя ранее администрация организации написала ряд обращений в службу поддержки социальной сети. Кроме того, разъяснить причины бана требовал и Роскомнадзор: в надзорном ведомстве заметили, что Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ без всяких объяснений.

Кстати, как ранее заверил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, страницу Ботсада могли закрыть только из-за ошибки, ведь администраторы аккаунта не используют искусственные «накручивания» количества подписчиков или рассылки рекламы.